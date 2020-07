Mangualde: projeto pretende ligar jovens voluntários a populações frágeis

Hoje às 16:21 Facebook

A União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta vai voltar a organizar o projeto "maisVida" nas aldeias da localidade, a partir desta sexta-feira, dia 24 de julho.

O objetivo passa por combater o isolamento, sensibilizar para a importância da adoção de estilos saudáveis de vida e reduzir os riscos com impacto negativo na saúde. A iniciativa resulta de uma parceria da União das Freguesias com o Instituto Português do Desporto e Juventude e com a Associação, Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género.

