Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Mangualde vai retomar esta sexta-feira, dia 22 de maio, a iniciativa "Mochila às Costas, Sapatilhas no Pé".

A ação vai prolongar-se até meados de setembro, todas as sextas-feiras, e adapta-se aos tempos da pandemia, com sugestões de caminhadas que vão ser semanalmente divulgadas no site da autarquia. O objetivo é incentivar os habitantes do concelho a fazerem caminhadas com o devido distanciamento.

Leia mais em Jornal do Centro