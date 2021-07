Seis idosos e quatro funcionários infetados em surto em lar de Mangualde

José Ricardo Ferreira Hoje às 19:33 Facebook

Seis utentes e quatro funcionários do lar de idosos do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde estão infetados com covid-19.

Os primeiros casos, de um utente e de uma funcionária, foram descobertos no fim de semana. Depois de conhecidas estas infeções, as autoridades de saúde determinaram a realização de uma despistagem na instituição, com 42 utentes, que permitiu detetar mais cinco contágios entre os idosos e três nos trabalhadores.

"Todos os casos positivos estão devidamente identificados, isolados e acompanhados, a cumprir as orientações emanadas pela Direção-geral de Saúde. Os idosos encontram-se estáveis e assintomáticos e os colaboradores com ligeiros sintomas, demonstrando-se assim que a vacina está a surtir efeito", refere em comunicado o presidente do centro, o padre Paulo Domingues, com quem o JN não conseguiu falar.

Na mesma nota, a instituição realça que se esforçou e empenhou, mas não conseguiu impedir "que a pandemia que nos assombra mundialmente" entrasse no lar de idosos e garante que tudo continuará "a fazer para salvaguardar o bem-estar de todos".