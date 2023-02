Três feridos num incêndio em Mangualde 

JN Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Três feridos ligeiros foi o resultado de um incêndio ocorrido, ao início da tarde deste sábado, em Almeidinha, no concelho de Mangualde, disse fonte dos Bombeiros Voluntários de Mangualde. O alerta foi dado as 14 horas.

As três vítimas - um casal, um homem de 90 anos e uma mulher de 80, e um vizinho de 50 anos - vão ser transportadas para o Hospital de Viseu por dificuldades respiratórias. A idosa ficou ainda com queimaduras ligeiras num dos membros inferiores.

O fogo eclodiu na cozinha da habitação do casal de idosos, ao que tudo indica com origem numa lareira sem proteção. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Mangualde, com cinco viaturas e a GNR de Mangualde.