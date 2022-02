Valérius reativa Camisa Sagres e  pensa abrir nova fábrica em Mangualde  

José Ricardo Ferreira Hoje às 16:51 Facebook

O Grupo Valérius conta empregar até ao final de abril uma centena de pessoas no concelho de Mangualde, grande parte delas antigos funcionários da Camisas Sagres, que foram despedidos no final de dezembro.

A empresa de confeções reuniu esta quarta-feira com ex-trabalhadores da camisaria para lhes dar conta dos planos que tem para o concelho. Segundo António José Cardoso, diretor de operações do grupo têxtil sediado em Barcelos, das cerca de 80 pessoas que marcaram presença na sessão de esclarecimentos "75 manifestaram desejo" em trabalhar para a Valérius, nas antigas instalações da Sagres. "O objetivo é até ao final de abril, início de maio, ter as 100 pessoas dentro da unidade a trabalhar", salienta o responsável.

Os primeiros funcionários começarão a ter formação, em contexto de trabalho, no início de março. "Vamos iniciar este processo de integração com três turmas já com 60 pessoas e depois iremos avançar para as restantes", acrescenta António José Cardoso.