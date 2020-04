Cancelada segunda edição do festival Planalto

Hoje às 16:35 Facebook

A segunda edição do Planalto - Festival das Artes, em Moimenta da Beira, foi cancelada, na sequência da pandemia da Covid-19. A organização decidiu reagendar o evento, que estava previsto decorrer entre os dias 25 e 30 de maio, para 2021.

Luís Sá, promotor do festival, justifica o cancelamento argumentando que não era possível adiar o evento "sem garantias concretas de que ela pudesse acontecer". As iniciativas no âmbito do serviço educativo são, também, uma condicionante à realização do Planalto, assume o promotor.

