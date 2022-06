Cinco feridos em acidente com ambulância dos Bombeiros de Moimenta da Beira

Cinco pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira, em Ferreirim, no concelho de Lamego, na sequência de uma colisão que envolveu uma ambulância de transporte de doentes não urgentes dos Bombeiros de Moimenta da Beira e um carro.

O acidente ocorreu às 10.47, tendo causado cinco feridos ligeiros. Dois seguiam na ambulância e os restantes três no veículo, de acordo com informações apuradas pelo JN junto dos Bombeiros de Lamego e do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

"O carro bateu na traseira da ambulância, onde seguia o condutor e dois doentes, que, por precaução, foram transportados para o Hospital de Lamego", explicou fonte dos bombeiros, salientando que no automóvel seguiam uma mulher, com dois filhos. Estas três vítimas seguiram para o Hospital de Vila Real.

Os doentes que eram transportados na ambulância iam fazer hemodiálise a uma clínica no Peso da Régua. O veículo sofreu apenas danos ligeiros, garantiram os bombeiros de Moimenta da Beira, que adiantam ainda que a viatura está inoperacional, mas isso não compromete o transporte de doentes não urgentes.

Para o acidente foram mobilizados 11 operacionais dos Bombeiros de Lamego, INEM e GNR, com o apoio de seis viaturas.