Corrida aos cromos dão receita extra a clubes em Moimenta da Beira

Iniciativa está a provocar "uma autêntica loucura" no concelho. Atletas e famílias esgotam cadernetas.

Está a revelar-se um sucesso estrondoso a caderneta de cromos lançada há uma semana com as imagens de cerca de 450 atletas de sete clubes e associações desportivas do concelho de Moimenta da Beira. A febre é tanta que os livros e as saquetas com os cromos estão "a voar".

"A afluência tem sido enormíssima. Já não temos cadernetas para vender e já tivemos que pedir mais. Com este andamento, daqui a uns dias não temos mais cromos", revela João Silva, presidente do Clube Desporto e Recreio de Moimenta da Beira.