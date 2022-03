Dois feridos graves num despiste de camião em Moimenta da Beira  

Dois homens, de 46 e 51 anos, ficaram feridos com gravidade esta quarta-feira de manhã em Leomil, Moimenta da Beira, na sequência do despiste de um pesado de mercadorias. O acidente ocorreu cerca das 10.10 horas, na Estrada Nacional 226.

O camião transportava rolos de rede para cercas. Na sequência do despiste, que atirou o camião para um pomar de maçãs a 15 metros, a carga acabou por deixar os dois ocupantes do pesado encarcerados, tendo sido entretanto retirados pelos bombeiros.

Um dos feridos foi transportado para o Hospital de Vila Real de ambulância. O outro vai seguir para o hospital no helicóptero do INEM. Segundo os bombeiros, as duas vítimas "estão estáveis e colaborantes". Apresentavam ferimentos nas pernas, tórax e zona lombar.

Para o acidente foram mobilizados 24 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR com o apoio de oito viaturas e um meio aéreo.