Idosa morre em colisão rodoviária a 500 metros de casa   

Uma mulher, de 84 anos, morreu esta segunda-feira na sequência de uma colisão rodoviária no concelho de Moimenta da Beira. A idosa seguia no carro, conduzido pelo marido, que embateu num pesado de mercadorias.

O acidente ocorreu às 11.54 horas na Estrada Nacional 323, na aldeia de Baldos, a cerca de meio quilómetro da casa dos idosos.

"Foi uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um veículo de mercadorias, com arca térmica de congelados. O pesado estaria estacionado na berma e o ligeiro embateu na traseira", adiantou ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, José Requeijo.

Deste acidente resultaram dois feridos graves. As vítimas são um homem, de 85 anos e a sua esposa, de 84, que seguia no lugar do pendura.

"Ele tinha um traumatismo craniano e foi transportado para o Hospital de Viseu. A senhora estava num estado mais grave e foi transportada para o Serviço de Urgência Básico de Moimenta da Beira, que ficava mais perto, onde se veio a confirmar a morte dela. A idosa estava em paragem cardiorrespiratória", precisou.

A EN 323 encontra-se ainda cortada ao trânsito para o núcleo de investigação em acidentes da GNR proceder à investigação do sinistro.

No local estiveram 16 operacionais, com sete viaturas dos Bombeiros de Moimenta da Beira e da Guarda Nacional Republicana.