Seca fecha piscina municipal de Moimenta da Beira

A piscina municipal de Moimenta da Beira vai encerrar, a partir do dia 1 de outubro, por tempo indeterminado.

O equipamento vai fechar devido à seca e segundo a Câmara Municipal só "reabrirá quando os lençóis freáticos estiverem repostos".

A autarquia justifica esta medida com a "situação verdadeiramente excecional de escassez de água" registada no concelho e salienta que o funcionamento da piscina "agravaria ainda" mais a falta de água, uma vez que com o regresso das aulas o fluxo de utilizadores da infraestrutura "sobe sempre exponencialmente".