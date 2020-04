Escola de cães-guia de Mortágua: projetos adiados e donativos a escassearem

Hoje às 18:25 Facebook

A pandemia do novo coronavírus está a atrasar a entrega dos cães-guia para cegos que são treinados na escola de Mortágua. Em entrevista ao Jornal do Centro, o diretor da Escola de Cães Guia de Mortágua, João Pedro Fonseca, diz que não tem dúvidas que a Covid-19 vai ter reflexos na atividade da instituiçãa e relata que, nesta altura, o trabalho com os cães está "limitado".

O diretor da Escola de Cães Guia de Mortágua sublinha que o trabalho com os cães é feito a pensar no ambiente urbano e nas "deslocações da casa para trabalho, espaços de lazer, restaurantes e farmácias". "Tudo isso está mitigado. Portanto, o nosso trabalho está comprometido e estamos a atrasar [a atividade para] 2021, que já devia estar trabalhado", acrescenta. João Pedro Fonseca afirma ainda que a instituição também tem adiado um novo projeto para aproveitar os cães que não servem para guias de cegos.

