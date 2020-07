Homem morre em acidente no IP3

Sandra Ferreira Hoje às 18:16, atualizado às 18:42 Facebook

Um homem com cerca de 40 anos morreu esta quarta-feira, no Itinerário Principal 3, em Mortágua, na zona da barragem da Aguieira, vítima de um acidente rodoviário.

Segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro do Distrito de Viseu, tratou-se do despiste de um automóvel ligeiro, no sentido Viseu-Coimbra.

A circulação está cortada desde as 16 horas. A vítima, na casa dos 40 anos, era a única ocupante na viatura ligeira, com matrícula francesa.

Segundo o comandante dos bombeiros de Mortágua, Luís Filipe Rodrigues, a viatura ligeira despistou-se. "Capotou diversas vezes, atendendo ao estado em que ficou o carro", adiantou.

Quando o socorro chegou ao local, a vítima estava dentro da viatura, mas em paragem cardiorrespiratória. "Tentamos manobras de reanimação, mas já não houve nada a fazer", acrescentou o comandante.