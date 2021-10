Inspeção a pontes do IP3 desvia trânsito entre Mortágua e Santa Comba Dão

JN/Agências Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Infraestruturas de Portugal vai efetuar na terça-feira uma inspeção ao estado de conservação de duas pontes do IP3, o que implica um desvio temporário do trânsito entre Mortágua e Santa Comba Dão.

Em comunicado, a IP informou hoje que a verificação técnica abrange as pontes do Vimieiro e de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu, devendo o condicionamento ao tráfego durar entre as 9.30 às 13.30 horas de terça-feira, 19 de outubro.

"Esta ação é desenvolvida com recurso à utilização de uma plataforma do tipo "by-bridge", o que obriga ao corte da circulação automóvel sobre o tabuleiro das referidas pontes, de modo a garantir condições para a boa execução da inspeção e a segurança dos trabalhadores", explica.

Naquele período, será cortada a circulação automóvel no sentido Coimbra-Viseu, no troço do IP3 entre o nó de Mortágua (km 73,250) e o nó de Santa Comba Dão (km 85,5).

"Como percurso alternativo, que estará devidamente sinalizado no local, deverão ser utilizadas as estradas nacionais 228 e 234", segundo a nota.

A IP adianta que, devido a este corte de via, serão também impedidos os acessos ao IP3, no sentido Coimbra-Viseu, no nó de Foz do Dão (km 75,162), área de serviço CEPSA e restaurante Lampreia (km 76,250), nos nós de Chamadouro (km 78), do IC12 (km 83) e do Vimieiro (km 84,3).

A ação inspetiva às pontes de Vimieiro e Santa Comba Dão do IP3 está prevista no programa anual de inspeção ao estado de conservação às obras de arte sob a gestão daquela empresa pública.