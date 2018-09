208 anos da Batalha do Bussaco

Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

A Batalha do Bussaco foi um acontecimento militar que marcou o concelho de Mortágua, tendo sido palco de vários confrontos entre franceses, de um lado, e portugueses e ingleses, do outro.

A grande batalha foi travada a 27 de setembro de 1810 nas encostas da Serra do Bussaco, junto às localidades de Moura e Sula, naquela que ficaria conhecida para sempre como a "Batalha do Bussaco". As comemorações a assinalar esta data vão acontecer a 22 de setembro no Centro de Animação Cultural (CAC) e na Praça 5 de Outubro.

Leia mais em Jornal do Centro.