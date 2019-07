Circulação no IP3 retomada após quatro horas cortada devido a acidente

Hoje às 12:30, atualizado às 12:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação no Itinerário Principal (IP) 3 no sentido Coimbra/Viseu foi retomada às 11.48 horas, depois de um corte de várias horas por causa de um acidente que causou cinco feridos, três dos quais graves, segundo a GNR. Uma das vítimas acabou por morrer, apurou o JN.

O IP3 estava cortado desde as 7.48 horas junto à localidade de Almaça, no concelho de Mortágua, no sentido Coimbra/Viseu.

O acidente, uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras, causou cinco feridos que foram transportados ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Uma das vítimas, uma mulher com 40 anos, acabou por morrer, apurou o JN.

No local estiveram 42 operacionais, com o apoio de 16 viaturas.