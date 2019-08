Homem morre atropelado em Mortágua

Sandra Ferreira Hoje às 18:36 Facebook

Um homem de 35 anos morreu atropelado esta quinta-feira, em Mortágua, na estrada Nacional 228, a via que passa por cima da barragem da Aguieira.

A vítima foi colhida por uma viatura pesada, pouco depois das 16 horas.

Luís Filipe Rodrigues, comandante dos bombeiros voluntários de Mortágua, explicou ao JN que o homem circulava a pé num dos passeios da barragem da Aguieira.

"O condutor do veículo pesado viu-o caminhar normalmente no passeio, mas depois só já deu conta quando foi colhido, já na via", contou o comandante.

"À nossa chegada a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Tentámos manobras de reanimação durante meia hora, mas sem sucesso", lamentou.

O homem, que estava sozinho, residia em Penacova.