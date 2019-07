Morreu uma das vítimas do acidente que cortou o IP3 esta manhã

Sandra Ferreira Hoje às 12:45 Facebook

Morreu no hospital de Coimbra uma mulher que viajava numa das viaturas acidentadas, este sábado de manhã, no Itinerário Principal IP3, em Almaça, Mortágua.

Segundo o comandante dos bombeiros de Mortágua, Luís Filipe Rodrigues, que comandou as operações de socorro, a viatura ligeira que seguia no sentido Viseu-Coimbra despistou-se, cerca das 7.50 horas da manhã deste sábado.

"Invadiu a faixa de rodagem oposta e, já próximo do separador central, colidiu frontalmente com outro carro ligeiro que circulava no sentido Coimbra-Viseu ", explicou Luís Filipe Rodrigues.

Os quatro ocupantes deste carro ficaram encarcerados, tendo resultado três feridos graves e um ligeiro. "Uma das vítimas entrou em paragem cardiorrespiratória , mas conseguimos reverter a situação", explicou o comandante. Foi esta vítima, com cerca de 40 anos que, sabe o JN, acabou por falecer no hospital de Coimbra.

O condutor do carro que seguia sozinho no sentido Coimbra-Viseu sofreu ferimentos ligeiros.

O IP3, que esteve cortado no sentido Coimbra-Viseu foi reaberto por volta das 11.48 horas, cerca de quatro horas após o acidente.