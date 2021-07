Júlio Norte dá nega ao PSD em Mortágua

José Ricardo Ferreira Hoje às 19:23, atualizado às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Apresentado em maio por Rui Rio, na lista de 100 candidatos do PSD às próximas eleições autárquicas, Júlio Norte confirmou esta sexta-feira que não vai ser o candidato do partido à Câmara Municipal de Mortágua, município que lidera há oito anos.

O anúncio foi feito pelo autarca nas redes sociais, numa nota dirigida aos habitantes do concelho. "Após cerca de 27 anos nas funções de vereador, sendo que três deles na oposição, os restantes com funções executivas e na qualidade de vice-presidente, e quase oito anos como presidente da Câmara de Mortágua, eis que chega o momento de concluir este ciclo político", começa por escrever o edil.

Júlio Norte diz que "sente ser a hora de passar o testemunho" e salienta que "tudo tem um término", sendo "preciso saber aceitar que, um dia, será a nossa vez de sair". "É chegada a hora de abraçar novas causas e dedicar a minha plena atenção àquele que foi sempre o meu pilar, porto de abrigo e fonte de reabastecimento de energias... A minha família", afirma o engenheiro de formação.

Júlio Norte garante não estar "cansado", mas vinca que "tudo tem o seu início e fim" e que o seu ciclo enquanto presidente da Câmara de Mortágua "está prestes a terminar".

Esta nega do homem que esteve no executivo municipal socialista de Afonso Abrantes, como vereador e vice-presidente durante 24 anos, e que há dois mandatos lidera os destinos do concelho pelo PSD pode deixar os sociais-democratas em maus lençóis nas próximas autárquicas.

O presidente da concelhia laranja, Arnaldo Ferreira, não dá como certa a apresentação de uma candidatura até porque faltam pouco mais de duas de semanas para acabar o prazo de entrega das listas em tribunal.

"O PSD teve conhecimento formal da desistência de Júlio Norte do dia 20 de junho. Sempre consideramos que este tempo, entre o anúncio e a entrega das listas é extremamente exíguo", defende o dirigente, adiantando que "ainda não" consegue "dar uma resposta concreta" em relação à apresentação da candidatura do partido ao município.

PUB

Arnaldo Ferreira garante que há militantes interessados em concorrer, mas o problema é que "o tempo está todo contra" o partido.

Confirmadas estão já as candidaturas do PS à autarquia, que volta a repetir Ricardo Pardal, atual vereador da oposição. André Faustino vai encabeçar o movimento independente renovar Mortágua.