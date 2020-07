Hoje às 18:02 Facebook

A Câmara de Mortágua, em Viseu, vai dinamizar, entre os meses de agosto e novembro, um concurso que pretende estimular as compras no comércio local.

A iniciativa, feita em parceria com a ACIBA - Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira, vai consistir numa tômbola, com o mote "Compre no Comércio Local, Promova o seu Concelho", onde podem aderir todos os estabelecimentos comerciais, de serviços e de restauração sediados no concelho da Mortágua.

