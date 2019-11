Mulher intoxicada com gravidade ao desentupir canalização

Sandra Ferreira Hoje às 12:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pessoa foi transportada, em estado grave para o centro hospitalar Universitário de Coimbra depois de ter sofrido uma intoxicação com produtos químicos num supermercado, em Vale de Açores, Mortágua, esta sexta-feira.

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro do distrito de Viseu, a intoxicação ocorreu, pouco antes das 10.30 horas, na altura em que as funcionárias desentupiam canos com produtos químicos.

Além da vítima grave, outras duas pessoas foram assistidas no local.

Nas operações de socorro estiveram 16 operacionais dos bombeiros de Mortágua, equipa da VMER de Coimbra e GNR.