Obras do IP3 levam um ano de atraso

Troço entre os nós de Penacova e Lagoa Azul, em Mortágua, foi consignado há dois anos e deveria terminar em janeiro de 2020.

A obra do IP3 no troço entre os nós de Penacova e Lagoa Azul, Mortágua, numa extensão de 16 quilómetros, tem a sua conclusão atrasada em mais de um ano. As intempéries do final de 2019 e a situação pandémica que perdura desde março de 2020 são as razões apontadas pela Infraestruturas de Portugal (IP) para os atrasos.

"Efetivamente, existiram diversas situações que provocaram atrasos no desenvolvimento da empreitada, nomeadamente as fortes intempéries do final do ano de 2019, que provocaram o deslizamento de um talude de escavação de grandes dimensões. Essa situação levou à necessidade de execução de intervenções mais profundas e tecnicamente mais exigentes face às soluções inicialmente preconizadas, sendo este local uma das frentes ativas neste momento", descreve fonte da IP ao JN.