"Amor proibido" acaba em esfaqueamento em Nelas

Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O pai de uma rapariga de 23 anos, operária têxtil, foi esfaqueado no pescoço pelo namorado da filha. O ataque aconteceu pouco depois das 18 horas do passado sábado, ao que tudo indica, depois de uma violenta discussão entre o agressor e a vítima, um homem de 46 anos e pai da sua namorada, porque este lhe terá dito que não aceitava a relação que havia entre os dois jovens.

O agressor, de 21 anos, operador de máquinas numa empresa têxtil, após a violenta discussão com o "sogro" decidiu usar uma faca de cozinha e atingiu-o com um golpe no pescoço, junto da traqueia.

Ao local para prestar socorro foram chamados os Bombeiros Voluntários de Nelas, apoiados por uma ambulância do INEM e por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação, que contaram ainda com a presença de um carro-patrulha da GNR, que tomou conta da ocorrência.

Leia mais em Jornal do Centro