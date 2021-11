Casal desalojado após incêndio em casa em Nelas

JN/Agências Hoje às 12:49 Facebook

Um incêndio numa habitação na Lapa do Lobo, Nelas, deixou um casal septuagenário desalojado e a casa parcialmente destruída, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

"É uma habitação unifamiliar com dois pisos e o de baixo, nomeadamente a cozinha e a sala, ficou destruído. O incêndio terá começado num sofá que estaria muito próximo da lareira e com o tempo e o aquecimento começou em combustão lenta", contou o comandante interino dos Bombeiros voluntários de Canas de Senhorim.

Luís Abrantes, que comandou as operações no local, explicou à agência Lusa que "o andar de cima, onde ficam os quartos, está todo negro", e toda a habitação "não está em condições de habitabilidade". "A moradora disse à assistente da Câmara [Municipal] de Nelas que não precisava de casa, porque ia para casa da irmã do marido, já que ele está num centro de dia e a irmã consegue assegurar-lhes o alojamento provisório", contou.

Luís Abrantes disse tratar-se de "um casal com mais de 70 anos, sendo que ele não estava presente, por estar no centro de dia, e a senhora ficou bem, sem ferimentos, apesar do estado de choque inicial".

O alerta foi dado às 9.48 horas, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, e no local estiveram 15 operacionais com seis viaturas, entre bombeiros, GNR e proteção civil da Câmara de Nelas.

"Os trabalhos terminaram às 11.30 horas, já com toda a extração do fumo da habitação", precisou Luís Abrantes.