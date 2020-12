Hoje às 17:27 Facebook

Está recuperada da covid-19 a idosa de 106 anos que contraiu a doença no Lar da Fundação Lopes da Fonseca, na Lapa do Lobo, concelho de Nelas, em Viseu, onde está ainda ativo um surto.

A mulher nem chegou a ter sintomas, como explica a diretora-técnica do Lar, Cláudia Gomes. E assim continua: "Já testou negativo. Encontra-se estável como sempre esteve, embora com as suas maleitas próprias de quem tem 106 anos".

