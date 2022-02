Dois feridos numa colisão entre camiões em Nelas 

JN/Agências Hoje às 08:18 Facebook

Uma colisão entre dois pesados de mercadorias que transportavam produtos alimentares causou um ferido grave e um ligeiro, na Estrada Nacional 234, em Nelas, Viseu, esta sexta-feira de manhã.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, disse à agência Lusa que o acidente causou um ferido grave, que esteve encarcerado, e um ligeiro, tendo ambos sido transportados para o Hospital de Viseu.

"A estrada ainda está cortada para remoção dos veículos e limpeza de via. Não houve queda de carga na estrada", disse.

O alerta para o acidente, que ocorreu na EN 234 que liga Nelas a Canas de Senhorim, no distrito de Viseu, foi dado às 4.17. Às 7.30, estavam no local 31 operacionais, entre Bombeiros de Nelas, Canas de Senhorim, Guarda Nacional Republicana (GNR) e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), com o apoio de 12 veículos.