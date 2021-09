Empresa de Nelas avança com despedimento coletivo de costureiras  

José Ricardo Ferreira Hoje às 10:09 Facebook

A Covercar, empresa que produz estofos para automóveis, vai avançar com um despedimento coletivo das 30 operárias que emprega na unidade fabril localizada em Canas de Senhorim, no concelho de Nelas.

As costureiras foram informadas de que iam ser dispensadas na segunda-feira à tarde pelos advogados da fábrica, que se comprometeram a pagar todos os seus direitos. As trabalhadoras já começaram a receber as cartas de despedimento. Ao que o JN apurou, apenas escaparam ao despedimento seis funcionários, todos ligados ao setor não produtivo.

A unidade fabril alega uma deslocalização da produção para Marrocos e os custos de produção em Portugal para avançar com a dispensa de quase a totalidade do pessoal.

A União dos Sindicatos de Viseu garante estar a acompanhar de perto esta situação. "Os trabalhadores já receavam isto porque o trabalho já era pouco, já calculavam que a fábrica ia encerrar porque não tinham encomendas", afirma o sindicalista Amadeu Santos.

A empresa, pelo menos para já, não vai fechar portas, passando a funcionar como um armazém logístico. A companhia tinha como principal cliente o grupo Volkswagen: muitos dos estofos dos carros produzidos pela Autoeuropa saíam de Nelas.

A Covercar abriu portas em maio de 2017, tendo sido inaugurada pelo então ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e pelo presidente da Câmara de Nelas, Borges da Silva. Para se instalar no concelho, a fábrica beneficiou de ajudas comunitárias, mas também do município. Em 2017, chegou a empregar mais de 200 pessoas.