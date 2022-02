Explosões em Nelas ferem bombeiros e militar da GNR

Um incêndio num armazém de grandes dimensões, onde ocorreram várias explosões, provocou esta quarta-feira à tarde ferimentos em cinco bombeiros de Canas de Senhorim e num militar da GNR, em Vale Madeiros, Canas de Senhorim, no concelho de Nelas.

De acordo com a SIC Notícias, as explosões foram provocadas por um homem que se terá barricado no local com engenhos explosivos. O suspeito já foi detido.

O alerta foi dado às 15.07 horas para um incêndio num armazém, precisou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. À chegada, os elementos de socorro foram surpreendidos por várias explosões.

O JN conseguiu apurar que há cinco bombeiros e um militar da GNR feridos. Dois dos bombeiros ficaram feridos com gravidade, um deles o vice-comandante interino da corporação, e foram transportados para os hospitais de Coimbra e Tondela, enquanto os outros três sofreram ferimentos ligeiros e seguiram para o Hospital de Viseu. Segundo o INEM, existirão, no total, seis pessoas feridas. O militar da GNR tem estilhaços numa perna.

No local encontram-se 95 operacionais, com 41 viaturas e 1 helicóptero do INEM.