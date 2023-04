Homem de 43 anos morre em acidente em Viseu

Mariana Rebelo Silva Hoje às 17:18 Facebook

Um homem de 43 anos morreu, esta segunda-feira à tarde, numa colisão na estrada municipal que liga Carvalhal Redondo ao concelho de Nelas, em Viseu.

O alerta para o acidente foi dado às 15.27h, segundo informações do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Viseu Dão-Lafoes.

De acordo com o comando dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, a vítima mortal conduzia um motociclo de alta cilindrada que colidiu na traseira de um ligeiro de mercadorias que, na altura do acidente, ia mudar de direção. O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Na ocorrência estiveram mobilizados 17 operacionais apoiados por sete viaturas dos Bombeiros Voluntarios de Canas de senhorim, a GNR e a VMER.

A estrada ainda se encontra cortada ao trânsito. No local está o Nucleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.