Idoso cai em fogueira em Nelas e é transportado de helicóptero para o hospital

Um idoso, de 97 anos, caiu numa fogueira, ao final da manhã desta quinta-feira, quando estava a realizar uma queima em conjunto com a filha na Quinta do Peso, no concelho de Nelas. O homem sofreu ferimentos graves e teve que ser transportado para o Hospital de Coimbra.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 11 horas. De acordo com fonte da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o homem "caiu na fogueira e a filha ainda o conseguiu retirar".

O idoso sofreu ferimentos na perna e no braço esquerdo. Devido aos graves ferimentos que apresentava, foi retirado no helicóptero do INEM para Coimbra.

"A filha tinha-o avisado para se afastar, mas ele não quis e depois caiu", explicou fonte da GNR, acrescentando que a queima estava devidamente licenciada.

Para o acidente foram mobilizados 11 operacionais dos Bombeiros de Nelas, INEM e GNR com o apoio de quatro veículos e um meio aéreo.