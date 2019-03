Sandra Ferreira Hoje às 19:57 Facebook

Um homem de 71 anos morreu, esta sexta-feira, supostamente afogado por vinho, num pio, em Aguieira, Nelas.

O comandante dos bombeiros voluntários de Canas de Senhorim, Hugo Ramos, relatou que o homem caiu de cabeça e, com a queda, abriu a torneira por onde sai o vinho, proveniente do lagar. "Terá morrido afogado, uma vez que parte do corpo estava coberto de vinho no pio com cerca de dois metros de altura", afirmou.

Ao longo de 45 minutos foram tentadas, sem sucesso, manobras de reanimação.