Militar da GNR resgata mulher do interior de carro que caiu ao rio após despiste

Um militar da GNR salvou uma mulher pesa no interior de um carro caído nas águas do rio Mondego, em Nelas, após despiste.

"O militar deslocava-se na Estrada Nacional 231 quando, ao chegar à ponte sobre o rio Mondego em Póvoa de Luzianes, constatou que o gradeamento lateral da ponte fora derrubado e que um veículo se encontrava dentro da água", explica a GNR, em comunicado. O polícia, de férias, desceu à margem do rio e "verificou que no interior do veículo se encontrava uma mulher, muito perturbada e aos gritos".

Em face dos pedidos de socorro, "o militar, sem hesitação e munido de uma corda, atirou-se à água e nadou até à viatura com o auxílio de três populares que ali se encontravam". Com recurso a uma segunda corda, retirou a vítima para fora do carro e nadou até à margem.

"A mulher foi assistida no local por um médico que se encontrava de passagem, acabando por ser transportada pelos Bombeiros Voluntários de Nelas a uma unidade hospitalar para observação", acrescenta a GNR, sublinhando que a ação do militar "foi providencial para que tivesse sido possível salvar uma vida humana."