Nelas: começa esta sexta-feira a "maior Feira do Vinho do Dão de sempre"

Arranca esta sexta-feira, dia 4 de setembro, mais uma edição da Feira do Vinho do Dão, em Nelas, Viseu. Este ano, devido à situação da pandemia, o certame acontece sobretudo de forma virtual.

O presidente da Câmara, Borges da Silva, assegura que o formato desta edição vai criar "a maior Feira do Vinho do Dão de sempre".

"É uma feira realizada em condições que nunca ninguém pensou viver nas últimas 28 edições da Feira. Vai ser uma feira com uma grandiosidade no sentido inverso. Não quisemos deixar de continuar a considerar o vinho do Dão como produto de referência da promoção territorial e da Câmara e realizar a Feira", explica.

