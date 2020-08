Nelas: Feira "virtual" do Vinho do Dão em setembro

Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Feira do Vinho do Dão, em Nelas, Viseu, este ano vai ser virtual. A 29.º edição do evento tem data marcada para o primeiro fim de semana de setembro, nos dias 4, 5 e 6.

Borges da Silva, presidente da Câmara Municipal de Nelas tomou como opção avançar com um evento digital. A partir desta quarta-feira, dia 5 de agosto, os produtores, engarrafadores e vitivinicultores começaram a receber um convite com uma ficha de inscrição para participarem no evento através de suportes digitais. De acordo com o teor do ​​​​​​​email enviado pelo autarca, "a nossa economia não pode num momento crucial como este, ficar estagnada, motivo pelo qual temos todos de nos unir e apoiar".

"Após uma maturada reflexão, o executivo tomou a decisão de realizar a 29.º Feira do Vinho do Dão, optando por um formato digital/online que promova com segurança o que de melhor se produz em termos de Vinhos do Dão no nosso concelho e Região. Esta iniciativa será o esforço promocional que o executivo sente que é de sua responsabilidade assumir perante V. Exas., que ao longo destas quase três décadas têm contribuído para enaltecer esta Festa/ Feira do Vinho do Dão", lê-se na comunicação.

Leia mais em Jornal do Centro