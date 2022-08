Produtores aumentam na feira do vinho do Dão

JN/Agências Hoje às 19:45 Facebook

Evento, que acontece entre 1 e 4 de setembro, volta a Nelas com 45 participantes ligados ao setor. Desejo é internacionalizá-lo.

A 31.ª edição da Feira do Vinho do Dão recebe este ano 45 produtores de vinho, a "maior participação", num evento que o presidente da Câmara de Nelas disse ontem à Lusa querer internacionalizar. "Temos 45 produtores de vinho confirmados para a edição deste ano da Feira do Vinho do Dão, o que é um aumento significativo comparado com os 30 e pouco dos anos anteriores", disse Joaquim Amaral.

Esta edição está agendada para 1 a 4 de setembro, na Praça do Município, depois de dois anos sem evento presencial. No entender de Joaquim Amaral, a feira de Nelas "é das maiores do país em termos qualitativos e em dimensão e impacto daquilo que é a promoção deste produto de excelência" de Portugal.

"É claramente um evento de referência não só a nível regional como nacional. A ideia é fazer do Dão o vinho de referência e de excelência na mesa de todo o país e também a nível internacional", admitiu.

Estátua

Joaquim Amaral destacou também que, no primeiro dia de feira, "vai ser inaugurada a reabilitação da estátua do escanção, que é única no mundo, e está em Nelas e foi agora alvo de reabilitação". "A estátua foi criada precisamente com o intuito de identificar Nelas como o coração do Dão e nunca foi requalificada. Nós requalificámos a estátua e todo o espaço envolvente com melhoria do espaço e colocação de luzes", apontou o autarca.

Um investimento que "não foi muito grande, foi controlado, com um pouco mais de dez mil euros aquele espaço está totalmente requalificado e é uma homenagem aos profissionais" do vinho e da vinha".