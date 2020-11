Taxistas de Nelas entregam comida em casa

Hoje às 17:32 Facebook

Os taxistas de Nelas, Viseu, vão entregar comida de 15 restaurantes do concelho à casa das pessoas que assim o desejarem. As entregas vão feitas durante o recolher obrigatório, decretado pelo facto de Nelas ser um concelho de elevado risco de covid-19, a partir das 13 horas, no próximo fim de semana.

A Câmara Municipal celebrou um acordo com os taxistas e os restaurantes aderentes a esta nova iniciativa. Segundo a autarquia, no próximo sábado e domingo, dias 21 e 22 de novembro, os taxistas vão poder entregar os almoços e jantares encomendados num restaurante aderente à escolha do cliente, entre as 13 e as 22 horas e 30.

