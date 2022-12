Acidente com ambulância causa um ferido grave

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul esteve, esta segunda-feira de manhã, envolvida num acidente rodoviário que causou um ferido grave. A colisão entre a ambulância de transporte de doentes não urgentes e um carro ocorreu pelas 8.17 horas, na rotunda junto ao Intermarché, em Oliveira de Frades.

A vítima grave é um homem, na casa dos 50 anos, que seguia no automóvel. O indivíduo foi assistido no local pelos bombeiros de Oliveira de Frades e ambulância de São Pedro do Sul e depois encaminhado para o Hospital de Viseu, segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Na ambulância de transporte de doentes não urgentes, dos Voluntários de São Pedro do Sul, seguia apenas o condutor do veículo, que não sofreu ferimentos. A ambulância ia recolher um doente em Oliveira de Frades e depois seguiria para Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra. O carro dos bombeiros ficou com a parte frontal danificada, adiantou ao JN o comandante dos Voluntários de São Pedro do Sul, António Ribeiro.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete operacionais dos Bombeiros de Oliveira de Frades, SIV de São Pedro do Sul e GNR, com o apoio quatro viaturas.