Homem de 83 anos morre em incêndio em Oliveira de Frades

Um homem de 83 anos morreu esta terça-feira na sequência de um incêndio na habitação onde residia sozinho, em Arcozelo das Maias, concelho de Oliveira de Frades, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Santa Cruz da Trapa, Vouzela.

"Os Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades conseguiram confinar o incêndio à habitação e ao compartimento onde terá deflagrado, o quarto, onde se encontrava a vítima mortal", explicou Francisco Lima.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz da Trapa, do concelho vizinho de Vouzela, corporação que foi "chamada para reforço e apoio", adiantou que "o resto do primeiro piso ficou com danos provocados pelo fumo e pela água".

"À partida, o incêndio já teria começado há algum tempo, porque os bombeiros detetaram uma temperatura muito elevada no interior da habitação", contou o comandante.

No seu entender, "as chamas só se propagaram com a abertura de uma porta" da habitação: "Terá sido o irmão [a abrir a porta], que foi chamado pela equipa que fazia o apoio domiciliário".

"Ao que sabemos, o senhor vivia sozinho. Não se sabe o que aconteceu, as causas do incêndio são desconhecidas. A Polícia Judiciária de Aveiro esteve no local para investigar", acrescentou Francisco Lima.

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, o alerta foi dado às 11:54 e, no local, estiveram 21 operacionais apoiados por oito veículos das duas corporações de bombeiros, da GNR, do INEM, da proteção civil municipal e da PJ.