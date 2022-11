Homem morre atropelado em Oliveira de Frades

Um homem de 62 anos foi atropelado mortalmente este sábado, na freguesia de Pereiras, no concelho de Oliveira de Frades. O alerta foi dado às 18.19 horas. O atropelamento ocorreu na Estrada Municipal 617

Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu e dos Bombeiros de Oliveira de Frades, a vítima apresentava vários traumatismos. À chegada das equipas de socorro estava em paragem cardiorrespiratória. Foi assistida no local pela SIV de São Pedro do Sul e depois foi encaminhada para o Serviço de Urgência de São Pedro do Sul, onde acabou por morrer.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, INEM e GNR, com o apoio de quatro veículos.