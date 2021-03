Sandra Ferreira Hoje às 12:46 Facebook

Um aviário com quatro mil pintos, em Arcozelo das Maias, Oliveira de Frades, foi esta manhã de terça-feira destruído por um incêndio.

Segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro do Distrito de Viseu (CDOS), o alerta foi dado às 11.30 horas, com o edifício a ser "completamente tomado pelas chamadas".

No combate ao fogo estão 13 homens com cinco viaturas dos bombeiros de Oliveira de Frades. A GNR também está no local.