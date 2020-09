Proteção Civil estima dois mil hectares ardidos em Oliveira de Frades

JN/Agências Hoje às 09:39, atualizado às 10:22 Facebook

A Proteção Civil estima que o incêndio que deflagrou na segunda-feira em Oliveira de Frades e foi dominado esta quarta-feira, depois de se estender a Sever do Vouga e Águeda, tenha consumido uma área de cerca de dois mil hectares.

Durante uma conferência de imprensa no posto de comando situado em Sever do Vouga, o comandante operacional do Agrupamento Distrital do Centro Sul, Luís Belo Costa, disse que o incêndio "ficou dominado pelas 7.20 horas".

"Foi um trabalho bastante difícil como era expectável durante toda esta noite", disse Luís Belo Costa, adiantando que a intensidade do vento acabou por ser maior do que o esperado, o que dificultou o combate às chamas.

Relativamente à dimensão do incêndio, o comandante referiu que se trata de uma "área apreciável". "Ainda é uma estimativa que carece de melhor avaliação, mas diria que este incêndio aponta para uma área atingida na ordem dos 2200 hectares", disse.

Um bombeiro de 41 anos morreu neste incêndio, na segunda-feira, enquanto combatia as chamas no concelho de Oliveira de Frades.

O responsável adiantou que estão a decorrer operações de consolidação que vão durar "muito tempo", sendo esperadas "inúmeras reativações" ao longo do dia.

"Áreas destas, com esta dimensão, levam muito tempo até ficar consolidadas. Vamos ter certamente ao longo de todo o dia inúmeras reativações aqui e ali, em sítios de maior dificuldade de trabalho e, portanto, estamos atentos a isso", explicou.

Referiu ainda que os trabalhos de consolidação estão a ser executados com o recurso a "equipas apeadas junto ao perímetro e com o apoio das máquinas pesadas".

De acordo com o mesmo responsável, mantêm-se no terreno 742 operacionais apoiados por 251 veículos, uma parelha de aviões bombardeiros carregados de água prontos a intervir em qualquer situação, um helicóptero de coordenação e um avião de monitorização equipado com câmara térmica.

"Neste momento, as condições meteorológicas estão favoráveis, oferecem uma boa oportunidade para manter este trabalho de consolidação com alguma segurança e garantia. Ainda assim, elas tenderão a agravar-se ligeiramente no período da tarde, esperamos que sem comprometer esta estratégia", disse.

O incêndio deflagrou pelas 11 horas de segunda-feira numa zona de mato na localidade de Antelas, na freguesia de Arcozelo das Maias (distrito de Viseu), alastrando posteriormente aos concelhos de Águeda e Sever do Vouga (distrito de Aveiro).

Às 23.15 horas de terça-feira, o fogo em Águeda (já no distrito de Aveiro) estava circunscrito e no de Sever do Vouga (também em Aveiro), segundo o município, havia várias frentes ativas.

