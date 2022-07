Encontrado carro e corpo de condutor na Barragem de Fagilde

A equipa de mergulhadores dos Bombeiros de Viseu encontrou o corpo do homem que esta tarde caiu de carro na Barragem de Fagilde, em Quinta do Jadão, em Pindo, no concelho de Penalva do Castelo.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 19 horas. A equipa de mergulho entrou na água às 20.42 horas e cerca de quinze minutos depois localizou o corpo do homem, que terá 65 anos. O carro foi encontrado por volta das 21.15 horas.



No local onde caiu o carro encontram-se vários populares a acompanhar as operações de busca. Algumas criticaram a demora da chegada dos mergulhadores. Dizem que demoram quase duas horas. "O socorro foi tardio, temos três concelhos que são servidos pela barragem é que deviam ter homens em prontidão em caso de acidente", disse um popular.



O alerta foi dado por uma idosa que estava a fazer uma caminhada com as netas e o marido e que foram avisados por uma condutora de um carro que tinha visto um automóvel a cair na barragem, mas que não tinha telemóvel para avisar os bombeiros. Essa família ligou para o 112 e ao acorrer para o local ainda viu o carro a afundar-se.

O acidente ocorreu numa estrada estreita. O automóvel terá caído a uma profundidade de três metros.



Os populares de Quinta do Jadão desconhecem a identidade da vítima.



Nas operações estiveram envolvidos 45 operacionais dos bombeiros se Penalva do Castelo, Mangualde e Viseu, INEM e GNR com o apoio de uma embarcação e 15 veículos.