Bombeiros de Penalva do Castelo lançam campanha e alertam para angariações falsas

Os Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, Viseu, vão arrancar com a habitual campanha de angariação de água. A iniciativa, que tinha lugar junto dos supermercados da vila, acontece este ano em moldes diferentes devido à pandemia da ​​​​​​​covid-19.

"Habitualmente, estávamos junto dos supermercados a pedir às pessoas que nos trouxessem garrafas de água para o verão para fazer face às várias ocorrências que temos. Este ano, vamos fazer duas semanas de angariação de águas", explica o presidente da Associação Humanitária, José Albuquerque.

De acordo com o dirigente, quem quiser contribuir poderá dirigir-se ao quartel dos Bombeiros e deixar pequenas garrafas ou garrafas de litro e meio de água. "As garrafas devem ser únicas para cada bombeiro e para cada pessoa. Também vamos colocar um cartaz de angariação em todos os supermercados e mercearias da vila que queiram colaborar connosco. Durante estes 15 dias, as pessoas poderão dar na mesma o seu donativo aos Bombeiros", assegura.

