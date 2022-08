Cerca de 200 operacionais combatem fogo em Penalva do Castelo

JN/Agências Hoje às 20:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 200 operacionais, apoiados por quatro meios aéreos, combatem um incêndio em mato no concelho de Penalva do Castelo, disse esta segunda-feira à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"É um incêndio em mato e não há qualquer população em risco. Neste momento, [19:30] não está controlado, mas está a começar de ceder", disse a mesma fonte à agência Lusa.

O alerta foi dado às 16.15, para um incêndio em mato em Mareco, na União de Freguesias de Vila Cova a Covelo e Mareco, concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu.

No local, pelas 19.30, estavam 194 operacionais, apoiados por 94 veículos e quatro meios aéreos.