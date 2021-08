Homem morreu atropelado por camião em Penedono

Vanessa Pereira Hoje às 13:11 Facebook

Um homem de 28 anos foi colhido mortalmente por um camião, esta terça-feira, em Beselga, Penedono, quando realizava trabalhos de manutenção na via.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro de Viseu, a vítima trabalhava para uma empresa de manutenção, que estava a fazer obras na estrada. Estaria a fazer o controlo do trânsito quando foi colhido por um camião, na estrada nacional 229, ao quilómetro 22, entre Beselga e Penedono.



O óbito foi declarado no local, onde estiveram os bombeiros de Penedono, GNR e VMER do INEM.