Penedono: presidente da Câmara defende suspeito de atear fogos em Tribunal

Continua a ser julgado Fábio Saraiva, suspeito de atear fogos na freguesia de Beselga, concelho de Penedono, Viseu, entre 2016 e 2018. Na segunda sessão de julgamento, que decorreu esta segunda-feira, dia 7 de setembro, no Tribunal de Moimenta da Beira, uma das testemunhas abonatórias foi o presidente da Câmara de Penedono, Carlos Esteves Carvalho.

Quando questionado sobre como descreveria o arguido, o autarca falou numa pessoa "afável". "Por força do meu exercício profissional [enfermeiro] vi-o nascer e crescer. Sou amigo do Fábio e da família do Fábio. O pai é funcionário da Câmara de Penedono, o que me torna próximo do Fábio. É uma família humilde e trabalhadora. A educação caracteriza-o", começou por dizer Carlos Esteves Carvalho.

