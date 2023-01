Alunos de Resende e Castro Daire vão mais cedo para casa devido à queda de neve

Os alunos dos concelhos de Resende e de Castro Daire estão a ser transportados mais cedo para casa devido à neve, que começou a cair na hora de almoço na Serra do Montemuro, um dos pontos mais altos do distrito de Viseu.

No concelho de Resende, a proteção civil municipal, reunida há pouco, decidiu que todos os alunos das escolas do município serão transportados antecipadamente para as suas habitações, para evitar que mais tarde sejam transportados em carrinhas 4x4, adiantou ao JN, fonte do município.

De acordo com a mesma fonte, os limpa-neves do concelho também já estão em ação, para limpar a neve que, entretanto, caiu e começa a pegar nas estradas. Não há ainda vias cortadas ao trânsito.

No concelho de Castro Daire, 197 estudantes provenientes de aldeias serranas foram transportados para casa depois de almoço, avançou ao JN fonte da Câmara Municipal, explicando que o transporte foi antecipado para evitar problemas no regresso às suas terras.

Na freguesia de Gosende foi espalhado sal nas estradas por parte dos bombeiros.

As autoridades locais, que estão a acompanhar a situação ao minuto, têm também prontos veículos todo o terreno que poderão ser utilizados pelas instituições sociais no apoio domiciliário.