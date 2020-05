Cereja de Resende regista quebra de 50 por cento na produção

Hoje às 16:23 Facebook

A produção da cereja de Resende regista quebras que chegam aos 50 por cento. A apanha, que arrancou no início de maio, foi afetada pelas intempéries em altura de pandemia.

Armindo Barbosa, presidente da Associação de Produtores da Cereja de Resende, explica que a neve, a geada e a chuva complicaram o trabalho: "No meu pomar, tenho uma quebra de mais de 50 por cento. Isto deve-se, logo à partida, aos dias em que nevou na Serra do Montemuro e a outros dias em que houve geada a temperaturas negativas, levando a que todas as cerejeiras, que estavam em flor e próximas do alindamento, desaparecessem. Até as plantas não têm cerejas para amostra. Agora, estamos com alguma dificuldade porque choveu e a cereja está muito rachada".

