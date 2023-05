Festival da Cereja de Resende volta a ter Cortejo Alegórico

A vila de Resende vai realizar em dois fins de semana consecutivos o XXI Festival da Cereja, onde os visitantes terão oportunidade de adquirir o suculento fruto a preços especiais, junto dos cerca de 100 produtores presentes. O certame está agendado para os dias 3 e 4 e 10 e 11 de junho.

Em destaque no XXI Festival da Cereja, este ano, está o regresso do desfile alegórico no dia 4 de junho, a partir das 15 horas, após três anos de paragem devido à crise pandémica, "trazendo um modelo completamente novo", onde os carros alegóricos animarão as ruas da vila de Resende acompanhados por marchas populares, apresentadas pelas 11 freguesias do concelho. "Os grupos, com fatos bem coloridos e divertidos, vão cantar e dançar coreografias baseadas na tradição popular, num espetáculo de cor e fantasia que vai juntar 500 participantes", revela fonte autárquica.

Nos dois sábados, as noites também vão ser animadas com os concertos a apresentar pelos grupos musicais Arkadia, no dia 3 de junho e "Cordosom" no dia 10 de junho. No dia 11 de junho, domingo, a partir das 15 horas, a animação musical cabe ao artista Paulo Resende e à Banda Projeto.

De forma a facilitar o acesso à festa, os visitantes podem deslocar-se até Resende de comboio, saindo na Estação CP Ermida, "onde terão à disposição ligações rodoviárias gratuitas até ao centro da vila de Resende e vice-versa", promete Garcez Trindade, autarca de Resende.

Além da cereja, os visitantes podem contar com outros produtos ligados ao fruto (licores, compotas e doces), artesanato local e Cavacas de Resende. Está igualmente prometida animação de rua e musical, bem como animação infantil para os mais pequenos, com diversas atividades no Jardim Municipal.

Cereja única

As cerejas de Resende são conhecidas por serem as primeiras a surgir em toda a Europa, destacando-se pela sua epiderme vermelha bem pronunciada e pelo seu sabor crocante, conferido pelo microclima e pelas características do solo exponenciado pelas encostas sobranceiras do rio. "Aliar este delicioso fruto às paisagens magníficas do rio Douro é o pretexto ideal para visitar o concelho nesta época do ano", refere, em forma de convite, o autarca.

A cereja de Resende é cultivada em pomares familiares e em pequenas propriedades agrícolas. Os produtores locais têm um cuidado especial com a qualidade das frutas, colhendo-as manualmente para garantir que estejam maduras e em perfeito estado de maturação.

Além do consumo fresco, as cerejas de Resende também são utilizadas na produção de compotas, licores e outros produtos derivados, ampliando sua diversidade de uso culinário.