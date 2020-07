Filme promocional da Rota do Românico destaca Resende

Hoje às 17:42 Facebook

O concelho de Resende, no norte do distrito de Viseu, é o protagonista do novo filme promocional da Rota do Românico, lançado no último domingo, dia 26 de julho.

O vídeo mostra, além das belezas naturais do município situado na margem sul do rio Douro, a serra de Montemuro, o Mosteiro de Cárquere, a Ponte da Panchorra e a Igreja de São Martinho de Mouros, que, a par da Igreja de Barrô, integram o percurso de visita da Rota.

As Caldas de Aregos, o Museu Municipal e a vila de Resende também são destacados, bem como o alojamento e a gastronomia do concelho, incluindo as tradicionais cerejas.

